«Енисей» вырвал ничью у «Шинника» в матче Первой лиги

Футболисты ярославского «Шинника» сыграли вничью с красноярским «Енисеем» в домашнем матче 22-го тура Первой лиги.

Встреча, состоявшаяся в Домодедове, завершилась со счетом 2:2. В составе «Шинника» мячи забили Игорь Соколов (34-я минута) и Илья Грузнов (71). У гостей отличились Александр Ломакин (44) и Денис Самойлов (90).

«Шинник» набрал 29 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице. «Енисей» с 38 очками располагается на четвертом месте, находясь в зоне стыковых матчей за право сыграть в Российской-премьер-лиге.

В 23-м туре 17 марта «Енисей» примет тульский «Арсенал», а 19 марта «Шинник» сыграет в гостях с «Уфой».