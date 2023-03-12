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«Ростов» дома победил «Пари НН» благодаря пенальти на 94-й минуте матча

Победный гол был забит с пенальти в компенсированное время второго тайма.
12 марта 2023 21:32
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Ростова» победили «Пари НН» в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 55-й минуте защитник «Ростова» Андрей Лангович открыл счет, а на 64-й минуте нападающий нижегородцев Тимур Сулейманов его сравнял. Победный гол был забит с пенальти Максимом Осипенко (90+4).

«Ростов» набрал 38 очков и занимает третье место в чемпионате России. В свою очередь нижегородцев 19 очков – команда находится на 12-й строчке.

Чемпионат России

19-й тур

«Ростов» - «Пари НН» - 2:1 (0:0)

Голы: Лангович, 55; Осипенко, 90+4 (пен.) – Сулейманов, 64.

источник: «Советский спорт»
«Ростов» дома победил «Пари НН» благодаря пенальти на 94-й минуте матча
Победный гол был забит с пенальти в компенсированное время второго тайма.
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