«Рома» уступила дома «Сассуоло», играя половину встречи вдесятером

«Рома» в домашнем матче 26-го тура Серии А проиграла «Сассуоло» со счетом 3:4.

В составе гостей забивали Арман Лорьенте (13-я и 18-я минуты), Доменико Беррарди (45+3) и Андреа Пинамонти (75).

У хозяев голами отличились Никола Залевский (26-я минута), Пауло Дибала (51-я) и Джорджиньо Вейналдум (90+4).

Отметим, что в конце первого тайма с поля был удален защитник «Ромы» Мараш Кумбула.

«Сассуоло» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место, римский клуб с 47 очками остался пятым.

В следующем туре «Сассуоло» примет «Специю», а «Рома» сыграет в гостях с «Лацио».