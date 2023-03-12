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«Рома» уступила дома «Сассуоло», играя половину встречи вдесятером

Команда Алессио Дионизи одержала третью победу подряд.
12 марта 2023 22:02
автор: Александр Поволоцкий

«Рома» в домашнем матче 26-го тура Серии А проиграла «Сассуоло» со счетом 3:4.

В составе гостей забивали Арман Лорьенте (13-я и 18-я минуты), Доменико Беррарди (45+3) и Андреа Пинамонти (75).

У хозяев голами отличились Никола Залевский (26-я минута), Пауло Дибала (51-я) и Джорджиньо Вейналдум (90+4).

Отметим, что в конце первого тайма с поля был удален защитник «Ромы» Мараш Кумбула.

«Сассуоло» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место, римский клуб с 47 очками остался пятым.

В следующем туре «Сассуоло» примет «Специю», а «Рома» сыграет в гостях с «Лацио».

источник: «Советский спорт»
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