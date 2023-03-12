Игорь Осинькин: Когда пропускаешь четыре мяча, нужно искать проблему в самих себе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался относительно поражения команды в матче 19-го тура российского чемпионата с ЦСКА.

Самарский клуб уступил со счетом 0:4.

«Не хочу говорить о конкретике, индивидуальных ошибках, судьях. Когда пропускаешь четыре мяча, нужно искать проблему в самих себе. Мы поговорили с ребятами, обозначили, какие выводы должны сделать», — цитирует Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

Подопечные Игоря Осинькина идут на 11-й позиции в таблице с 20 очками.