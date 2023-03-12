ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Игорь Осинькин: Когда пропускаешь четыре мяча, нужно искать проблему в самих себе

Самарский клуб проиграл третий матч подряд.
12 марта 2023 23:02
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался относительно поражения команды в матче 19-го тура российского чемпионата с ЦСКА.

Самарский клуб уступил со счетом 0:4.

«Не хочу говорить о конкретике, индивидуальных ошибках, судьях. Когда пропускаешь четыре мяча, нужно искать проблему в самих себе. Мы поговорили с ребятами, обозначили, какие выводы должны сделать», — цитирует Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

Подопечные Игоря Осинькина идут на 11-й позиции в таблице с 20 очками.

источник: «Советский спорт»
Игорь Осинькин: Когда пропускаешь четыре мяча, нужно искать проблему в самих себе
Самарский клуб проиграл третий матч подряд.
12.03.2023 23:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ференцварош» Черчесова проиграл «Пушкаш Академи»
Команда россиянина потерпела третье поражение в сезоне.
12.03.2023 22:43
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Рома» уступила дома «Сассуоло», играя половину встречи вдесятером
Команда Алессио Дионизи одержала третью победу подряд.
12.03.2023 22:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ростов» дома победил «Пари НН» благодаря пенальти на 94-й минуте матча
Победный гол был забит с пенальти в компенсированное время второго тайма.
12.03.2023 21:32
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Енисей» вырвал ничью у «Шинника» в матче Первой лиги
Матч был перенесен из Ярославля в Домодедово.
12.03.2023 21:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Монако» уступил «Реймсу» в матче чемпионата Франции, Головина заменили во втором тайме
Команда российского футболиста не может выиграть уже три матча.
12.03.2023 21:08
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Судейство оказало влияние на результат». Главный тренер «МЮ» тен Хаг - о ничьей с «Саутгемптоном»
«Судейство оказало влияние на результат». Главный тренер «МЮ» тен Хаг - о ничьей с «Саутгемптоном»
Наставник манкунианцев раскритиковал судейство в матче.
12.03.2023 21:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Фрайбург» победил «Хоффенхайм» и вышел на четвертое место в Бундеслиге
Но у берлинского «Униона» игра в запасе.
12.03.2023 20:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика