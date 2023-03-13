Гол Рафиньи принес «Барселоне» минимальную победу над «Атлетиком»

Футболисты «Барселоны» на выезде обыграли «Атлетик» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что гости вышли вперед в счете в добавленное к первому тайму время. Автором забитого мяча стал Рафинья. В концовке встречи хозяева были близки к тому, чтобы уйти от поражения, однако главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано после просмотра VAR отменил гол Иньяки Уильямса.

Таким образом, подопечные Хави набрали 65 очков и укрепились на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отрыв от идущего вторым «Реала» составляет девять очков. «Атлетик» идет девятым (33 очка).

19 марта «Барселона» на своем поле примет «Реал», а клуб из Бильбао двумя днями ранее отправится в гости к «Вальядолиду».

Чемпионат Испании

25-й тур

«Атлетик» – «Барселона» – 0:1 (0:1)

Гол: Рафинья, 45+1