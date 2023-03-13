«Реал» отказался от трансфера Мбаппе

«Реал» больше не рассматривает возможность с подписанием форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, боссы «сливочных» устали от неопределенности футболиста. Кроме того, в клубе понимают, что парижане запросят за его трансфер серьезную сумму.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз разочарован проектом «ПСЖ» и хочет уйти по окончании сезона. Кроме того, зарубежные СМИ уверяют, что нападающий пожалел о своем решении продлить контракт с клубом.

Напомним, договор Мбаппе действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 млн евро.