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«Реал» отказался от трансфера Мбаппе

В клубе устали от неопределенности футболиста.
13 марта 2023 09:42
автор: Артур Гичунцев

«Реал» больше не рассматривает возможность с подписанием форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, боссы «сливочных» устали от неопределенности футболиста. Кроме того, в клубе понимают, что парижане запросят за его трансфер серьезную сумму.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз разочарован проектом «ПСЖ» и хочет уйти по окончании сезона. Кроме того, зарубежные СМИ уверяют, что нападающий пожалел о своем решении продлить контракт с клубом.

Напомним, договор Мбаппе действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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