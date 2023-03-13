Аллегри назвал нехватку опыта главной причиной проблем в матче с «Сампдорией»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 26-го тура итальянской Серии А, в котором его подопечные дома справились с «Сампдорией».

«Думаю, команда должна прибавить в управлении игрой. Ведя со счетом 2:0, мы должны были закрыть свободные зоны и играть на контратаках.

Опытные защитники должны были отговорить молодых защитников от участия в атаках, чтобы они вернулись на свои позиции. Такие ситуации возникают, когда футболистам не хватает опыта», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «старой синьоры». В первом тайме туринцы повели 2:0, однако умудрились за полторы минуты пропустить дважды.