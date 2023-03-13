Леонид Слуцкий: У «Краснодара» в очередной раз поменялся вектор развития

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что в «Краснодаре» взяли новый курс. По словам специалиста, он сделал такой вывод, опираясь на стартовый состав «быков».

«Я смотрел обе кубковые игры с ЦСКА, матч с «Торпедо» и встречу с «Динамо». У «Краснодара» большое количество иностранных футболистов, у клуба в очередной раз поменялся вектор или чуть-чуть видоизменился, потому что в последнем матче в стартовом составе было лишь три россиянина, а один из них – Эдуард Сперцян, который фактически не может играть за нашу сборную.

Мы смотрим на новый «Краснодар», на нового главного тренера и пытаемся понять, какая игровая модель присуща этой команде. Понятно, что сохранена схема 4-3-3, с которой «Краснодар» играл при всех специалистах, но люди своим наполнением эту схему могут менять», – заявил Слуцкий в эфире Первого канала.

Напомним, в данный момент «Краснодар» занимает 7-е место в РПЛ, набрав 29 очков. Что касается Ивича, то 45-летний серб возглавил команду в январе 2023 года. Под его руководством «быки» провели 3 матча в чемпионате России и одержали 2 победы.