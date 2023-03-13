«Манчестер Юнайтед» потерял Каземиро на четыре матча

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро получил четырехматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

Поскольку удаление стало уже вторым для него в текущем сезоне, футболист будет вынужден пропустить встречу Кубка Англии с «Фулхэмом», а также игры с «Ньюкаслом», «Брентфордом» и «Эвертоном» в АПЛ, сообщает клубная пресс-служба «красных дьяволов».

При этом клуб оставляет за собой право подать апелляцию на это решение и добиться пересмотра наказания.

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0. С 50 очками команда Эрика тен Хага занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.