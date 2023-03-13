ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Юнайтед» потерял Каземиро на четыре матча

Бразилец схлопотал длительную дисквалификацию.
13 марта 2023 11:40
автор: Александр Шульгин

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро получил четырехматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

Поскольку удаление стало уже вторым для него в текущем сезоне, футболист будет вынужден пропустить встречу Кубка Англии с «Фулхэмом», а также игры с «Ньюкаслом», «Брентфордом» и «Эвертоном» в АПЛ, сообщает клубная пресс-служба «красных дьяволов».

При этом клуб оставляет за собой право подать апелляцию на это решение и добиться пересмотра наказания.

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0. С 50 очками команда Эрика тен Хага занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Авторитетный ресурс назвал Промеса лучшим игроком 19-го тура РПЛ
Лидер «Спартака» забил два мяча в ворота «Факела».
13.03.2023 12:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года
Нынешний договор истекает по окончании сезона.
13.03.2023 11:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Манчестер Юнайтед» потерял Каземиро на четыре матча
Бразилец схлопотал длительную дисквалификацию.
13.03.2023 11:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ»
Ранее сообщалось, что бразилец интересен клубам АПЛ.
13.03.2023 11:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Леонид Слуцкий: У «Краснодара» в очередной раз поменялся вектор развития
Экс-тренер ЦСКА – об игре «быков».
13.03.2023 10:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Аллегри назвал нехватку опыта главной причиной проблем в матче с «Сампдорией»
Туринцы не без труда одержали домашнюю победу.
13.03.2023 10:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал» отказался от трансфера Мбаппе
В клубе устали от неопределенности футболиста.
13.03.2023 09:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гол Рафиньи принес «Барселоне» минимальную победу над «Атлетиком»
Отрыв от «Реала» в таблице составляет девять очков.
13.03.2023 00:58
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Интер» не планирует увольнять Индзаги
Итальянец возглавляет клуб с лета 2021 года.
12.03.2023 23:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Конте может вернуться в чемпионат Италии
Контракт специалиста с клубом АПЛ истекает в июне.
12.03.2023 23:27
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика