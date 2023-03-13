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«Челси» выставит 11 футболистов на трансфер, избавившись от основных нападающих

В лондонском клубе хотят обновить свой состав.
13 марта 2023 12:50
автор: Максим Скороходов

«Челси» намерен выставить 11 футболистов на трансфер.

По данным американских СМИ, клуб планирует расстаться с Бенджамином Чилуэллом, Мэйсоном Маунтом, Матео Ковачичем, Пьером-Эмериком Обамеянгом, Кристианом Пулишичем, Рубеном Лофтусом-Чиком, Сесаром Аспиликуэтой, Конором Галлахером, Хакимом Зиешем, Каем Хаверцем и Рахимом Стерлингом.

Таким образом, «синие» планируют полностью обновить свою атакующую линию, среди игравших в текущем сезоне форвардов на продажу не будут выставлены лишь Армандо Броя и Давид Фофана.

Напомним, что «Челси» занимает десятое место в АПЛ, однако вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
«Челси» выставит 11 футболистов на трансфер, избавившись от основных нападающих
В лондонском клубе хотят обновить свой состав.
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