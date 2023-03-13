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Галенои вернулся на пост главного тренера сборной Ирана

Ранее специалист уже работал с национальной командой с 2006 по 2008 год.
13 марта 2023 13:27
автор: Александр Евграфов

Новым главным тренером сборной Ирана по футболу назначен Амир Галенои, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Ирана.

Он сменил на этом посту португальского специалиста Карлуша Кейруша, который в конце ноября ушел в отставку после неудачи на чемпионате мира в Катаре. Сборная Ирана не смогла выйти из группы в 1/8 финала первенства мира.

Галенои уже руководил иранской национальной сборной с 2006 по 2008 год, 59-летний специалист будет готовить команду к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

источник: «Советский спорт»
Галенои вернулся на пост главного тренера сборной Ирана
Ранее специалист уже работал с национальной командой с 2006 по 2008 год.
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