Галенои вернулся на пост главного тренера сборной Ирана

Новым главным тренером сборной Ирана по футболу назначен Амир Галенои, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Ирана.

Он сменил на этом посту португальского специалиста Карлуша Кейруша, который в конце ноября ушел в отставку после неудачи на чемпионате мира в Катаре. Сборная Ирана не смогла выйти из группы в 1/8 финала первенства мира.

Галенои уже руководил иранской национальной сборной с 2006 по 2008 год, 59-летний специалист будет готовить команду к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.