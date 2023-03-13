Полузащитник «Реала» Азар гарантировал, что не вернется в сборную Бельгии

Полузащитник «Реала» Эден Азар заявил, что был удивлен назначением Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии, сообщают бельгийские СМИ.

По данным источника, Азар ожидал, что место тренера займет Тьерри Анри. При этом, Азар отметил, что исключает свое возвращение в национальную команду.

«Я не вернусь в сборную – это совершенно точно, 100 процентов. У команды есть новое сильное поколение, поэтому нет смысла думать об этом. Не хочу менять свое решение. Желаю всего самого лучшего сборной и новому главному тренеру», — цитирует 32-летнего хавбека источник.

Азар выступал за национальную сборную страны с 2008 по 2022 год. На чемпионате мира в Катаре команда не смогла выйти из группы.