ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Оренбург» ведет переговоры о продлении контракта с Личкой

Клуб хочет продлить главного тренера, предварительные переговоры уже начались.
13 марта 2023 14:50
автор: Александр Евграфов

«Оренбург» ведет переговоры с главным тренером команды Марцелом Личкой о продлении контракта, сообщает «РБ-Спорт».

- Предварительно уже начали обсуждать продление контракт, сроки и условия. Процесс начался. У всех есть желание продолжить сотрудничество», - цитирует источник спортивного директора клуба Дмитрия Андреева.

Напомним, что Личке 45 лет. Он возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года, его контракт истекает в конце этого сезона.

После 19 туров «Оренбург» набрал 28 очков и занимает восьмое место в чемпионате России.

источник: «РБ-Спорт»
Николай Оленев: Игра «Химок» получилась достойной
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев оценил поражение команды от «Зенита» (2:3) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
13.03.2023 15:18
Футбол
«Оренбург» ведет переговоры о продлении контракта с Личкой
Клуб хочет продлить главного тренера, предварительные переговоры уже начались.
13.03.2023 14:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Полузащитник «Реала» Азар гарантировал, что не вернется в сборную Бельгии
Бельгийский футболист отметил, что был удивлен назначением Тедеско на этот пост.
13.03.2023 14:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал» готов предложить за полузащитника сборной Англии Беллингема 140 млн евро
Мадридский клуб готовит переход в летнее трансферное окно.
13.03.2023 14:14
Футбол
автор: Александр Евграфов
Галенои вернулся на пост главного тренера сборной Ирана
Ранее специалист уже работал с национальной командой с 2006 по 2008 год.
13.03.2023 13:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Челси» выставит 11 футболистов на трансфер, избавившись от основных нападающих
В лондонском клубе хотят обновить свой состав.
13.03.2023 12:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
Авторитетный ресурс назвал Промеса лучшим игроком 19-го тура РПЛ
Авторитетный ресурс назвал Промеса лучшим игроком 19-го тура РПЛ
Лидер «Спартака» забил два мяча в ворота «Факела».
13.03.2023 12:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года
Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года
Нынешний договор истекает по окончании сезона-2023/24.
13.03.2023 11:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Манчестер Юнайтед» потерял Каземиро на четыре матча
«Манчестер Юнайтед» потерял Каземиро на четыре матча
Бразилец схлопотал длительную дисквалификацию.
13.03.2023 11:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ»
Ранее сообщалось, что бразилец интересен клубам АПЛ.
13.03.2023 11:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика