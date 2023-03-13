«Оренбург» ведет переговоры о продлении контракта с Личкой

«Оренбург» ведет переговоры с главным тренером команды Марцелом Личкой о продлении контракта, сообщает «РБ-Спорт».

- Предварительно уже начали обсуждать продление контракт, сроки и условия. Процесс начался. У всех есть желание продолжить сотрудничество», - цитирует источник спортивного директора клуба Дмитрия Андреева.

Напомним, что Личке 45 лет. Он возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года, его контракт истекает в конце этого сезона.

После 19 туров «Оренбург» набрал 28 очков и занимает восьмое место в чемпионате России.