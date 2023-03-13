Сергей Силкин: Сборная России еще жива

«Сборная России должна играть, а то все сборы и непонятные товарищеские матчи. На турнире в Азии футболисты побудут вместе и сыграются. Новость о России и турнире в Азии говорит всем нам, что сборная еще жива», — сказал Силкин «Чемпионату».

Напомним, своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.