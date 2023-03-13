Владимир Пономарев: У «Зенита» хорошая бразильская банда

«У «Зенита» очень хорошая бразильская банда, они друг друга понимают с полуслова. Они знают, кто и где находится, в какое время. И что дальше потом будут с мячом делать. Они очень хорошо разбираются в футболе, читают игру — Семак в этом плане молодец, научил их. Но они и сами как исполнители выдающиеся. На них приятно смотреть, у них нестандартное мышление, это самое важное.

А то, наши игроки как действуют: что вижу — то пою. Это же не годится! Кому вижу — тому и отдаю передачу. Можно же как-то завуалировать свои действия, сделать обманное движение, но нет. Как оловянные солдатики запрограммированные. Так не годится.

А «Зенит» играет творчески, я с удовольствием за их матчами наблюдаю», — приводит слова Пономарева «Газета.Ru».

Напомним, что игра ЦСКА — «Зенит» пройдет в рамках 20-го тура в Москве 19 марта. Стартовый свисток на стадионе «ВЭБ Арена» прозвучит в 19:30 по московскому времени.