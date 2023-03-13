ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Владимир Пономарев: У «Зенита» хорошая бразильская банда

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев сравнил уровень российских футболистов с легионерами петербургского «Зенита». По его словам, иностранцы в составе сине-бело-голубых отличаются более креативным футбольным мышлением.
13 марта 2023 16:49

«У «Зенита» очень хорошая бразильская банда, они друг друга понимают с полуслова. Они знают, кто и где находится, в какое время. И что дальше потом будут с мячом делать. Они очень хорошо разбираются в футболе, читают игру — Семак в этом плане молодец, научил их. Но они и сами как исполнители выдающиеся. На них приятно смотреть, у них нестандартное мышление, это самое важное.

А то, наши игроки как действуют: что вижу — то пою. Это же не годится! Кому вижу — тому и отдаю передачу. Можно же как-то завуалировать свои действия, сделать обманное движение, но нет. Как оловянные солдатики запрограммированные. Так не годится.

А «Зенит» играет творчески, я с удовольствием за их матчами наблюдаю», — приводит слова Пономарева «Газета.Ru».

Напомним, что игра ЦСКА — «Зенит» пройдет в рамках 20-го тура в Москве 19 марта. Стартовый свисток на стадионе «ВЭБ Арена» прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Владимир Пономарев: У «Зенита» хорошая бразильская банда
Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев сравнил уровень российских футболистов с легионерами петербургского «Зенита». По его словам, иностранцы в составе сине-бело-голубых отличаются более креативным футбольным мышлением.
13.03.2023 16:49
Футбол
Адвокат Добровинский: Эскорт – это не интим за деньги, Зареме нет смысла идти в суд
Адвокат Добровинский: Эскорт – это не интим за деньги, Зареме нет смысла идти в суд
Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал «Советскому спорту» перспективы судебного процесса между неофициальной женой Леонида Федуна Заремой Салиховой и экс-президентом московского «Локомотива» Ольгой Смородской.
13.03.2023 16:32
Футбол
автор: Сергей Иванов
Мирко Левати: Миранчука отпустят в сборную России
Мирко Левати, менеджер по коммуникациям агентства GG11, представляющего интересы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в Италии, выразился, что футболиста отпустят в расположение сборной России на предстоящие товарищеские матчи против национальных команд Ирана и Ирака.
13.03.2023 16:20
Футбол
Защитник «Челси» Чилуэлл может перейти в «Манчестер Сити»
Гвардиола ищет замену Жоау Канселу, который отправлен в аренду в «Баварию».
13.03.2023 16:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
Фредерик Массара: Мы не заинтересованы в Сперцяне
Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал информацию инсайдера Ивана Карпова о том, что россонери заинтересованы в приобретении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
13.03.2023 16:15
Футбол
Сергей Силкин: Сборная России еще жива
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдет в июне 2023 года.
13.03.2023 16:11
Футбол
У полузащитника «Ювентуса» Погба диагностирована очередная травма
Теперь хавбек повредил приводящую мышцу правого бедра.
13.03.2023 15:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Николай Оленев: Игра «Химок» получилась достойной
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев оценил поражение команды от «Зенита» (2:3) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
13.03.2023 15:18
Футбол
«Оренбург» ведет переговоры о продлении контракта с Личкой
«Оренбург» ведет переговоры о продлении контракта с Личкой
Клуб хочет продлить главного тренера, предварительные переговоры уже начались.
13.03.2023 14:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
Азар гарантировал, что не вернется в сборную Бельгии
Азар гарантировал, что не вернется в сборную Бельгии
Бельгийский футболист отметил, что был удивлен назначением Тедеско на этот пост.
13.03.2023 14:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика