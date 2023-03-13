Пять игроков «ПСЖ» могут покинуть клуб из-за проблем с финансовым фейр-плей

Пять игроков «Пари Сен-Жермен» могут покинуть команду из-за нарушения финансового фейр-плей, сообщают французские СМИ.

По данным источника, клуб уже оштрафован на 10 миллионов евро и должен в течение трех лет сократить свои расходы. В связи с этим в руководстве рассматривают вариант расторжения контрактов, как минимум с пятью игроками. В их числе Карлос Солер, Ренату Саншеш, Фабиан Руис, Хуан Бернат и Уго Экитике. Все, кроме Берната, перешли в «ПСЖ» летом 2022 года.

В руководстве также обсуждается вопрос расторжения контракта с 36-летним Серхио Рамосом.