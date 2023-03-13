Валерий Гладилин: На чемпионат поедет самый сильный состав

«Сложно сказать, какой состав поедет на турнир, какие будут ставиться задачи. Если турнир будет носить статус официального, то поедет самый сильный состав, будет ставиться задача выиграть трофей», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

В турнире также примут участие сборные, входящие в ассоциацию, — Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Помимо этого, организация, кроме России, пригласила сыграть одну из азиатских национальных команд.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

24 января в швейцарском Ньоне прошла встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА. Сторонами был согласован порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских клубов и сборных к международным турнирам, а также достигнута договоренность продолжить взаимодействие.