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Валерий Гладилин: На чемпионат поедет самый сильный состав

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о том, что сборную России пригласили на чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии.
13 марта 2023 17:06

«Сложно сказать, какой состав поедет на турнир, какие будут ставиться задачи. Если турнир будет носить статус официального, то поедет самый сильный состав, будет ставиться задача выиграть трофей», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

В турнире также примут участие сборные, входящие в ассоциацию, — Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Помимо этого, организация, кроме России, пригласила сыграть одну из азиатских национальных команд.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

24 января в швейцарском Ньоне прошла встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА. Сторонами был согласован порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских клубов и сборных к международным турнирам, а также достигнута договоренность продолжить взаимодействие.

Валерий Гладилин: На чемпионат поедет самый сильный состав
Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о том, что сборную России пригласили на чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии.
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