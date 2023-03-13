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Тренер сборной Германии Флик не будет вызывать Мюллера на ближайшие матчи

Он пропустит товарищеские матчи с командами Перу и Бельгии.
13 марта 2023 18:13
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик сообщил, что нападающий национальной команды Томас Мюллер не будет вызван в сборную на ближайшие матчи.

«Я обсуждал с Томасом и он знает, что не будет вызываться на матчи в марте и июне. Но отмечу, что его карьера в сборной не окончена. Он знает то же, что и я – как игрок сборной он либо вызван, либо нет. Он очень важный игрок, и я рад за него», - цитируют Флика немецкие СМИ.

Сам Мюллер отметил, что с пониманием отнесся к решению тренер и ценит сотрудничество.

«Я использую перерыв, чтобы оптимально подготовиться к матчам в «Баварии». Уже скоро время решающих матчей. Мое стремление к трофеям не ослабело», - написал Мюллер в соцсетях.

Сборная Германии проведет товарищеские матчи против Перу (25 марта) и Бельгии (28 марта).

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