Суд в Каталонии отказал «Барселоне» в регистрации контракта Гави

Коммерческий суд Барселоны аннулировал регистрацию нового контракта полузащитника Гави с «Барселоной», сообщают испанские СМИ.

Причиной отказа стало нарушение процессуальных норм. «Барселона» подала иск с опозданием на день. Таким образом, 18-летний игрок вновь будет заявлен за молодежную команду сине-гранатовых.

В сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года. Однако из-за ограничений бюджета, команда не смогла заявить его как игрока основы.

Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а Ла Лига подала апелляцию, которую суд удовлетворил.