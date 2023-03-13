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«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Астон Виллы» Мартинесом 

Контракт аргентинца со «львами» рассчитан до лета 2027 года. 
«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Астон Виллы» Мартинесом 
13 марта 2023 18:40
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность покупки голкипера сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Об этом сообщает аргентинская пресса.

Отмечается, что в прошлом году 30-летний футболист стал чемпионом мира в составе национальной команды на мировом первенстве в Катаре.

По информации источника, «шпоры» видят в аргентинском игроке подходящую замену для возрастного Уго Льориса. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Добавим, что Мартинес выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года. В текущем сезоне за английский клуб он провел 25 матчей, пропустил 33 гола и отстоял семь встреч на ноль.

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