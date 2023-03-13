«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Астон Виллы» Мартинесом 

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность покупки голкипера сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Об этом сообщает аргентинская пресса.

Отмечается, что в прошлом году 30-летний футболист стал чемпионом мира в составе национальной команды на мировом первенстве в Катаре.

По информации источника, «шпоры» видят в аргентинском игроке подходящую замену для возрастного Уго Льориса. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Добавим, что Мартинес выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года. В текущем сезоне за английский клуб он провел 25 матчей, пропустил 33 гола и отстоял семь встреч на ноль.