Полузащитник «Спартака» Умяров может пропустить остаток сезона

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров может пропустить остаток сезона после операции на пятой плюсневой кости, сообщили в пресс-службе красно-белых.

Игрок получил травму в начале октября, в домашнем матче 12-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (5:2). По данным медштаба, консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов и необходимо было прибегнуть к операции.

Восстановление после операции может занять до трех месяцев, и 22-летний полузащитник рискует пропустить остаток сезона.

Умяров принял участие в 15 матчах в различных турнирах, в которых не отметился результативными действиями.