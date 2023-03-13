​«Барселона» намерена продлить контракт с Бускетсом 

«Барселона» не хочет расставаться с полузащитником команды Серхио Бускетсом. Каталонский клуб предлагает испанскому футболисту продлить свой контракт по схеме 1+1. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в своих соцсетях.

Отмечается, что нынешнее соглашение хавбека с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом.

По информации источника, испанец пока не принял предложение со стороны каталонцев. Сообщается, что по новому договору футболист будет получать три с половиной миллиона евро за сезон.

Напомним, что Бускетс выступает за основную команду ​«Барселоны» с 2008 года. С тех пор за каталонскую команду он провел 712 матчей, забил 18 голов и отдал 44 результативные передачи.