«Алания» сыграла вничью с «Кубанью» в матче Первой лиги

Футболисты владикавказской «Алании» сыграли вничью с краснодарской «Кубанью» в матче 22-го тура Первой лиги. Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев отличился Алан Цараев (84-я минута). У гостей мяч забил Нури Абдоков (38).
«Алания» набрала 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей за право выступить в Российской премьер-лиге.
«Кубань» с 20 очками идет на 16-й строчке и находится в зоне вылета.
В 23-м туре «Алания» 19 марта в Ульяновске сыграет против ульяновской «Волги», а краснодарский клуб в тот же день примет московский «Велес».
источник: «Советский спорт»