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«Алания» сыграла вничью с «Кубанью» в матче Первой лиги

Владикавказский клуб идет третьим в турнирной таблице турнира.
13 марта 2023 19:07
автор: Александр Евграфов

Футболисты владикавказской «Алании» сыграли вничью с краснодарской «Кубанью» в матче 22-го тура Первой лиги. Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Алан Цараев (84-я минута). У гостей мяч забил Нури Абдоков (38).

«Алания» набрала 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей за право выступить в Российской премьер-лиге.

«Кубань» с 20 очками идет на 16-й строчке и находится в зоне вылета.

В 23-м туре «Алания» 19 марта в Ульяновске сыграет против ульяновской «Волги», а краснодарский клуб в тот же день примет московский «Велес».

источник: «Советский спорт»
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