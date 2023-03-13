«Алания» сыграла вничью с «Кубанью» в матче Первой лиги

Футболисты владикавказской «Алании» сыграли вничью с краснодарской «Кубанью» в матче 22-го тура Первой лиги. Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Алан Цараев (84-я минута). У гостей мяч забил Нури Абдоков (38).

«Алания» набрала 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей за право выступить в Российской премьер-лиге.

«Кубань» с 20 очками идет на 16-й строчке и находится в зоне вылета.

В 23-м туре «Алания» 19 марта в Ульяновске сыграет против ульяновской «Волги», а краснодарский клуб в тот же день примет московский «Велес».