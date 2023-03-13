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Гвардиола – об ответном матче с «Лейпцигом»: Завтра игра будет диктовать, что нам делать 

В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл с немецкой командой вничью. 
Гвардиола – об ответном матче с «Лейпцигом»: Завтра игра будет диктовать, что нам делать 
13 марта 2023 19:07
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Отметим, что первая очная встреча команд завершилась со счетом 1:1.

«Приятно вспоминать, что мы считались главными фаворитами турнира в начале сезона. Но в реальности все складывается не так, как мы это ожидаем. Нам в соперники досталась фантастическая команда, у которой много сильных сторон. Но завтра игра будет диктовать, что нам делать. А мы просто должны выиграть матч», – приводит слова Гвардиолы британская пресса.

Добавим, что второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» состоится во вторник, 13 марта, в Манчестере. Начало встречи – 23:00 мск.

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