Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Отметим, что первая очная встреча команд завершилась со счетом 1:1.

«Приятно вспоминать, что мы считались главными фаворитами турнира в начале сезона. Но в реальности все складывается не так, как мы это ожидаем. Нам в соперники досталась фантастическая команда, у которой много сильных сторон. Но завтра игра будет диктовать, что нам делать. А мы просто должны выиграть матч», – приводит слова Гвардиолы британская пресса.

Добавим, что второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» состоится во вторник, 13 марта, в Манчестере. Начало встречи – 23:00 мск.