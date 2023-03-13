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Мерсон – об Эдегоре: Это лучший полузащитник АПЛ в данный момент 

По мнению футбольного эксперта, норвежец оказывает ключевое влияние на игру «Арсенала».
Мерсон – об Эдегоре: Это лучший полузащитник АПЛ в данный момент 
13 марта 2023 19:38
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о полузащитнике лондонского клуба Мартине Эдегоре.

Отмечается, что 24-летний футболист выступает за «канониров» с января 2021 года.

«В эту минуту Эдегор является лучшим полузащитником английского чемпионата. Он оказывает большее влияние на «Арсенал», чем Кевин де Брюйне на «Ман Сити». Его смело можно назвать первым номером на этой позиции», – приводят слова Мерсона британские СМИ.

Напомним, что «Арсенал» выкупил Эдегора у «Реала» в августе 2021 года за 35 миллионов евро. В текущем сезоне за команду Микеля Артеты он провел 33 матча, забил десять голов и отдал семь результативных передач.

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