«Бавария» объявила о сотрудничестве с «Лос-Анджелесом»

Руководство «Баварии» подписало договор о сотрудничестве с командой MLS – «Лос-Анджелесом». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Отмечается, что стороны уже организовали совместную штаб-квартиру в Мюнхене.

Сообщается, что клубы будут сотрудничать с целью развития молодых футбольных талантов. По мнению спортивного директора «Баварии» Оливера Кана, партнерство принесет пользу обеим сторонам.

Добавим, что на данный момент «Лос-Анджелес» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции в MLS, набрав шесть очков после двух проведенных игр. В чемпионате Германии «Бавария» идет первой с 52 очками после 24 матчей.