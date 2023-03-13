Нападающий «Кристал Пэлас» Заа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 

Форвард «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что трудовое соглашение 30-летнего футболиста с английским клубом истекает летом 2023 года.

По информации источника, «Аль-Иттихад» рассчитывает подписать ивуарийца на правах свободного агента и предлагает ему зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

Напомним, что Заа является воспитанником «Кристал Пэлас». В текущем сезоне за команду Патрика Виейры он отыграл 22 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.