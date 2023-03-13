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Де Брюйне заявил, что АПЛ стала сложнее в последние годы 

По мнению бельгийца, любая команда чемпионата Англии может позволить себе высококлассных игроков.
13 марта 2023 20:24
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался по поводу конкуренции в АПЛ.

Отмечается, что 31-летний игрок выступает за «горожан» с 2015 года.

«Мне кажется, что АПЛ немного изменилась. Все клубы в этом турнире способны тратить большие деньги на футболистов высокого уровня. С каждым годом соперники становятся сильнее, их сложнее стало обыгрывать. Однако мы находимся на втором месте в данный момент, поэтому считаю, что мы по-прежнему в отличной форме», – приводит слова Де Брюйне британская пресса.

Добавим, что в настоящее время «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в чемпионате Англии, набрав 61 очко после 27 проведенных матчей. Команда Пепа Гвардиолы отстает от «Арсенала» на пять очков.

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