«Барселона» рассчитывает продлить контракт с Дембеле 

Руководство «Барселоны» планирует продлить трудовое соглашение с нападающим команды Усманом Дембеле. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что текущий контракт 25-летнего игрока с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, француз пока не принял решение по поводу своего будущего в составе каталонцев. В июле нынешнего года сумма отступных в контракте футболиста снизится со 100 до 50 миллионов евро, что может привлечь многие клубы подписать форварда.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В текущем сезоне за команду Хави он отыграл 28 матчей, отличился восьмью забитыми мячами и семью ассистами.