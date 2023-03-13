Почеттино может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала»

Руководство «Реала» находится в поисках потенциальной замены Карло Анчелотти на должность главного тренера клуба. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что итальянский специалист второй раз за свою карьеру возглавил королевский клуб в июле 2021 года.

По информации источника, мадридцы видят в Маурисио Почеттино подходящую кандидатуру и могут пригласить аргентинца на должность наставника команды в случае отставки нынешнего тренера.

Напомним, что последним местом работы Почеттино был «ПСЖ». Он покинул пост главного тренера парижан прошлым летом.