ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Юнайтед» не собирается подавать апелляцию на дисквалификацию Каземиро

Бразилец не поможет «красным дьяволам» в ближайших четырех встречах в Англии. 
«Манчестер Юнайтед» не собирается подавать апелляцию на дисквалификацию Каземиро
13 марта 2023 21:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Руководство «Манчестер Юнайтед» заявило, что не намерено обжаловать дисквалификацию Каземиро.

Отмечается, что в матче 27-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:0) полузащитник манкунианцев был удален с поля. 31-летний игрок получил вторую красную карточку за сезон и был дискалифицирован на четыре матча в Англии.

«Манчестер Юнайтед» принял решение не подавать апелляцию на красную карточку Каземиро в матче с «Саутгемптоном». Он пропустит четыре игры, так как Каземиро был также удален в матче с «Кристал Пэлас», – пишет пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Каземиро присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 37 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

«Ливерпуль» нацелился на игрока сборной Португалии Пальинью 
«Ливерпуль» нацелился на игрока сборной Португалии Пальинью 
В настоящий момент португальский полузащитник выступает за «Фулхэм».
13.03.2023 21:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Юнайтед» не собирается подавать апелляцию на дисквалификацию Каземиро
«Манчестер Юнайтед» не собирается подавать апелляцию на дисквалификацию Каземиро
Бразилец не поможет «красным дьяволам» в ближайших четырех встречах в Англии. 
13.03.2023 21:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Почеттино может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала»
Почеттино может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Реала»
Ранее появилась информация, что «сливочные» готовы уволить итальянца, если команда закончит сезон без трофеев.
13.03.2023 20:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» рассчитывает продлить контракт с Дембеле 
«Барселона» рассчитывает продлить контракт с Дембеле 
Французский форвард присоединился к каталонскому клубу в 2017 году.
13.03.2023 20:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Де Брюйне заявил, что АПЛ стала сложнее в последние годы 
По мнению бельгийца, любая команда чемпионата Англии может позволить себе высококлассных игроков.
13.03.2023 20:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гвардиола сравнил АПЛ с чемпионатами Испании, Германии и Италии
Гвардиола сравнил АПЛ с чемпионатами Испании, Германии и Италии
Рулевой «Манчестер Сити» был немногословен.
13.03.2023 20:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Нападающий «Кристал Пэлас» Заа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 
У ивуарийского игрока истекает контракт с «орлами» ближайшим летом. 
13.03.2023 20:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бавария» объявила о сотрудничестве с «Лос-Анджелесом»
«Бавария» объявила о сотрудничестве с «Лос-Анджелесом»
В настоящее время калифорнийский клуб выступает в MLS. 
13.03.2023 19:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мерсон – об Эдегоре: Это лучший полузащитник АПЛ в данный момент 
Мерсон – об Эдегоре: Это лучший полузащитник АПЛ в данный момент 
По мнению футбольного эксперта, норвежец оказывает ключевое влияние на игру «Арсенала».
13.03.2023 19:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Алания» сыграла вничью с «Кубанью» в матче Первой лиги
Владикавказский клуб идет третьим в турнирной таблице турнира.
13.03.2023 19:07
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика