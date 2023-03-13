«Манчестер Юнайтед» не собирается подавать апелляцию на дисквалификацию Каземиро

Руководство «Манчестер Юнайтед» заявило, что не намерено обжаловать дисквалификацию Каземиро.

Отмечается, что в матче 27-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:0) полузащитник манкунианцев был удален с поля. 31-летний игрок получил вторую красную карточку за сезон и был дискалифицирован на четыре матча в Англии.

«Манчестер Юнайтед» принял решение не подавать апелляцию на красную карточку Каземиро в матче с «Саутгемптоном». Он пропустит четыре игры, так как Каземиро был также удален в матче с «Кристал Пэлас», – пишет пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Каземиро присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 37 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.