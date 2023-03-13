«Ливерпуль» нацелился на игрока сборной Португалии Пальинью 

«Ливерпуль» заинтересован в услугах полузащитника сборной Португалии и «Фулхэма» Жоау Пальиньи. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что в составе национальной команды хавбек отыграл 18 матчей и забил два гола.

Как утверждает источник, мерсисайдцы могут предпринять попытку подписать 27-летнего футболиста в случае провала с трансфером Джуда Беллингема. Сообщается, что «дачники» хотят получить за игрока более 65 миллионов евро.

Добавим, что Пальинья перешел в «Фулхэм» в июле 2022 года. В текущем сезоне за клуб АПЛ он провел 28 матчей и забил четыре гола.