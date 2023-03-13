Селюк назвал «двойными стандартами» непопадание Дзюбы в расширенный состав сборной России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал выбор главным тренером сборной России Валерием Карпиным состава национальной команды на предстоящие мартовские сборы.

«Записали Дзюбу в «дедушки». Якобы возрастных решили не вызывать, но в тоже время вызвали Шунина, Джанаева и Песьякова.

Какие-то двойные стандарты, если Дзюба считается старым, а Шунин, Джанаев и Песьяков - молодыми. Может, Карпин что-то знает, и Дзюбе не 34 года, а уже 50 лет?», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Напомним, 13 марта появилась информация о том, что сборная России летом примет участие в турнире в Центрально-Азиатской футбольной ассоциации вместе с командами Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.