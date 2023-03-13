Симеоне готов пойти на сокращение зарплаты в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне договорился с мадридским клубом о сокращении зарплаты. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт аргентинского наставника с «матрасниками» рассчитан до лета 2024 года.

Как утверждает источник, стороны пока не договорились о продлении сотрудничества, однако аргентинец желает помочь команде выбраться из финансовой ямы, поэтому согласился сократить свою зарплату с 20 до 16,5 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Симеоне является главным тренером «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством красно-белые дважды становились чемпионами Испании, дважды выигрывали Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.