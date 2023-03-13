Миньоле принял решение о завершении карьеры в сборной Бельгии

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Отметим, что ранее 35-летний футболист защищал цвета «Ливерпуля» и «Сандерленда».

«Гордость. Честь. Благодарность. Так я могу охарактеризовать свое время, проведенное в составе сборной», – написал бельгийский вратарь.

Напомним, что свой дебютный матч за национальную команду Бельгии Миньоле провел в марте 2011 года. Всего за сборную он отыграл 35 матчей, пропустил 39 голов и отстоял десять встреч на ноль.