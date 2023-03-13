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Тренер «Лейпцига» Розе признался, что закрыть Холанда невозможно

«Крылатые быки» готовятся к ответному матчу с «Манчестер Сити».
Тренер «Лейпцига» Розе признался, что закрыть Холанда невозможно
13 марта 2023 22:13
автор: Александр Шульгин
автор фото: IMAGO

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы играли против «Манчестер Сити» три недели назад. Мы знаем, что нас ждет. В конце концов, против такой топ-команды важно найти правильный баланс. Очень много уверенности, мужества и наша лучшая игра в этом сезоне тоже вполне подойдут.

Качества Эрлинга Холанда известны каждому. Мы хорошо смогли закрыть его в первом матче, но ты никогда не можешь полностью выключить его из игры. Но на поле присутствует не только Эрлинг, но и множество других игроков мирового уровня - мы должны быть начеку», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба немецкой команды.

Напомним, первая встреча в Германии завершилась со счетом 1:1.

Ответный матч пройдет 14 марта в Манчестере. Начало игры в 23.00 по московскому времени.

источник: ФК «РБ Лейпциг»
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