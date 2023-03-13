«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником Лалланой 

Полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана продлил свое трудовое соглашение с английской командой до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «чаек».

Отмечается, что ранее английский хавбек на протяжении шести лет играл за «Ливерпуль».

Сообщается, что новый контракт 34-летнего футболиста с командой Роберто де Дзерби рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Напомним, что Лаллана присоединился к «Брайтону» в июле 2020 года. С тех пор в составе «чаек» он принял участие в 74 матчах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.