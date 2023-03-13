Франко Камоцци: Сперцян очень талантливый футболист. Итальянские клубы спрашивали у меня о нем

Известный футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал слухи об интересе «Милана» к Эдуарду Сперцяну.

Ранее сообщалось, что итальянский гранд предложил за футболиста «Краснодара» 8 млн евро. «Быки», в свою очередь, запросили 12 млн евро.

«Эдуард – очень талантливый футболист, он способен заиграть в большом клубе. «Милан»? Почему бы и нет. Некоторые итальянские клубы спрашивали у меня о нем», – заявил Камоцци «РБ-Спорт».

Сперцяну 22 года. Он выступает за первый состав «Краснодара» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 25 матчей, забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.