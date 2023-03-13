«Бавария» интересуется нападающим «Наполи» Осимхеном 

Руководство «Баварии» рассматривает возможность приобретения форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт нигерийца с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года.

По информации источника, представители мюнхенцев впечатлены выступлением 24-летнего нападающего в нынешнем сезоне и планируют подписать игрока ближайшим летом. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Добавим, что Осимхен перешел в «Наполи» осенью 2020 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 27 матчей, забил 21 гол и отдал пять результативных передач.