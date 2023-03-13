«Реал» готов пригласить Рауля на место Анчелотти

Мадридский «Реал» готовится к возможному уходу Карло Анчелотти с должности главного тренера.

Как сообщают испанские СМИ, руководство хочет назначить на его место легендарного нападающего «сливочных» Рауля Гонсалеса, который ныне тренирует «Кастилью».

По данным источника, молодой специалист готов к работе с первой командой. Он считает, что это отличный шанс заявить о себе. Боссы «Реала», в свою очередь, уверены, что Рауль сумеет справиться с новой ролью благодаря авторитету и харизме.

Ожидается, что окончательное решение примет президент «Реала» Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник команды Карло Анчелотти может уйти в сборную Бразилии.