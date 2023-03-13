«Барселона» исключает возможность продажи полузащитника де Йонга

В «Барселоне» впечатлены игровой формой хавбека команды Френки де Йонга и рассчитывают сохранить игрока, несмотря на заинтересованность со стороны других клубов. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что контракт полузащитника с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, в каталонском клубе исключают продажу 25-летнего футболиста, несмотря на то, что к игроку сборной Нидерландов проявляют интерес «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне за команду Хави он провел 33 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.