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«Барселона» исключает возможность продажи полузащитника де Йонга

Руководство сине-гранатовых довольно выступлением нидерландского футболиста в нынешнем сезоне.
«Барселона» исключает возможность продажи полузащитника де Йонга
13 марта 2023 22:57
автор: Глеб Шевяков
автор фото: AFLO

В «Барселоне» впечатлены игровой формой хавбека команды Френки де Йонга и рассчитывают сохранить игрока, несмотря на заинтересованность со стороны других клубов. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что контракт полузащитника с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, в каталонском клубе исключают продажу 25-летнего футболиста, несмотря на то, что к игроку сборной Нидерландов проявляют интерес «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне за команду Хави он провел 33 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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