ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Спартак» пожаловался в ЭСК на судейство Безбородова в матче с «Факелом»

Красно-белые попросили дать оценку двум эпизодам.
13 марта 2023 23:01
автор: Александр Шульгин

Московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два судейских решения в матче 19-го тура РПЛ против воронежского «Факела».

В первую очередь, красно-белые считают, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов неверно не засчитал взятие ворот гостей Александром Соболевым. Напомним, в том эпизоде был зафиксирован фол со стороны другого игрока хозяев.

Кроме того, по мнению москвичей, пенальти, с которого воронежцы сравняли счет, был назначен в их ворота ошибочно.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака», который продолжает преследовать питерский «Зенит».

источник: РФС
Рапопорт – о победе «Зенита» над «Химками»: Питерцы подарили много времени сопернику 
В матче 19-го тура РПЛ подопечные Сергея Семака обыграли подмосковную команду со счетом 3:2. 
13.03.2023 23:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лапорта ответил на обвинения «Барселоны» в коррупции
Каталонцы будут отстаивать свою правоту в суде.
13.03.2023 23:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
Индзаги заявил, что матч «Интера» против «Порту» является самым важным в этом сезоне 
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится 14 марта. 
13.03.2023 23:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Иван Карпов: Дзюба пропустит матч с «Акроном»
В клубе решили поберечь нападающего перед игрой с «Краснодаром».
13.03.2023 23:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» пожаловался в ЭСК на судейство Безбородова в матче с «Факелом»
Красно-белые попросили дать оценку двум эпизодам.
13.03.2023 23:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Барселона» исключает возможность продажи полузащитника де Йонга
«Барселона» исключает возможность продажи полузащитника де Йонга
Руководство сине-гранатовых довольно выступлением нидерландского футболиста в нынешнем сезоне.
13.03.2023 22:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Реал» готов пригласить Рауля на место Анчелотти
В клуб считают, что молодой испанец справится с работой в первой команде.
13.03.2023 22:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» интересуется нападающим «Наполи» Осимхеном 
«Бавария» интересуется нападающим «Наполи» Осимхеном 
На данный момент нигерийский футболист является лучшим бомбардиром Серии А.
13.03.2023 22:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Франко Камоцци: Сперцян очень талантливый футболист. Итальянские клубы спрашивали у меня о нем
Франко Камоцци: Сперцян очень талантливый футболист. Итальянские клубы спрашивали у меня о нем
Агент уверен, что хавбек «Краснодара» способен заиграть в «Милане».
13.03.2023 22:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником Лалланой 
Новый контракт 34-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года.
13.03.2023 22:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика