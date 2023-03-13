«Спартак» пожаловался в ЭСК на судейство Безбородова в матче с «Факелом»

Московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два судейских решения в матче 19-го тура РПЛ против воронежского «Факела».

В первую очередь, красно-белые считают, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов неверно не засчитал взятие ворот гостей Александром Соболевым. Напомним, в том эпизоде был зафиксирован фол со стороны другого игрока хозяев.

Кроме того, по мнению москвичей, пенальти, с которого воронежцы сравняли счет, был назначен в их ворота ошибочно.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака», который продолжает преследовать питерский «Зенит».