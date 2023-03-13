Иван Карпов: Дзюба пропустит матч с «Акроном»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба не полетел с командой на матч Кубка России с тольяттинским «Акроном». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Иван Карпов.

По его данным, тренерский штаб решил предоставить отдых футболисту перед матчем с «Краснодаром», который пройдет 18 марта в 20-м туре РПЛ.

«Главное все-таки не вылететь, а не взять чашку. Да и бонусы за это побольше. Плюс там искусственное поле, еще ненароком травмируется. В клубе решили этого избежать», – отметил Карпов в своем телеграм-канале.

В данный момент «Локо» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 19 очков. Матч с «Акроном» красно-зеленые проведут завтра, 14 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 мск.