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Индзаги заявил, что матч «Интера» против «Порту» является самым важным в этом сезоне 

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится 14 марта. 
13 марта 2023 23:14
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

Отмечается, что первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу миланского клуба.

«В этом сезоне мы уже выступали в финале Суперкубка Италии, однако предстоящее противостояние с «Порту» является для нас самым важным. Всей команде хочется оказаться в восьмерке лучших. Мы уже сделали один шаг в сторону четвертьфинала, но завтра нам предстоит новое испытание. Уверен, что будет настоящая битва за выход в следующую стадию», – приводит слова Индзаги журналист Джанлука ди Марцио в своих соцсетях.

Добавим, что второй матч между «Интером» и «Порту» пройдет во вторник, 14 марта, в Португалии. Начало встречи – 23:00 мск.

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