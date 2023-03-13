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Лапорта ответил на обвинения «Барселоны» в коррупции

Каталонцы будут отстаивать свою правоту в суде.
13 марта 2023 23:36
автор: Александр Шульгин

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал обвинения «сине-гранатовых» в коррупции.

«Происходит то, что некоторые люди, движимые завистью, пытаются подорвать нашу репутацию недобросовестными кампаниями. Чувства барселониста нельзя купить или продать, но их также нельзя запятнать. И в последнее время происходят свирепые атаки с целью запятнать нашу эмблему, которые не имеют ничего общего с реальностью. И совет директоров этого клуба будет его защищать», - приводит его слова испанская пресса.

Ранее в СМИ сообщалось, что обвинения предъявили экс-главе клуба Хосепу Марии Бартомеу. Он выплатил бывшему вице-президенту технического судейского комитета испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре около 7,3 миллионов евро.

Факт платежей был установлен, но истинная их цель пока не доказана.

«В иске нет ни одного доказательства или указания на то, что «Барселона» покупала судей. На сегодняшний день это лишь домыслы. Без доказательств вынести какое-либо наказание невозможно», – цитируют СМИ юриста Фелипе Изквьердо.

Ответчиками по делу также является Сандро Росель и сам Негрейра.

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