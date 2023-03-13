Рапопорт – о победе «Зенита» над «Химками»: Питерцы подарили много времени сопернику 

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России между питерским клубом и «Химками» (3:2).

Отмечается, что 76-летний россиянин оценил хорошее выступление красно-черных и работу наставника Спартака Гогниева.

«В прошлом «Зенит» прекрасно себя чувствовал в матчах с командами гораздо ниже классом. Много прессинговал, оказывал давление, нагнетал. Но в матче с «Химками» этого не произошло, футболисты дали слабину и подарили много времени сопернику», – приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Добавим, что в настоящий момент «Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков после 19 матчей.

«Химки» занимают 15-е место, имея в своем активе 13 очков.