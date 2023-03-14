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Пиоли не понимает, что происходит с Леау - на тренировках форвард демонстрирует сумасшедшую форму

«Милан» снова потерял очки в чемпионате Италии.
14 марта 2023 09:36
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре португальского нападающего команды Рафаэля Леау.

«Я всегда буду поддерживать своих игроков, независимо от того, идут дела хорошо или плохо. Странная ситуация у Леау. На тренировках он очень хорошо себя показывает, много и очень активно двигается, но во время матчей этого не видно. Он должен найти золотую середину», - приводят слова специалиста итальянские журналисты.

Напомним, накануне «Милан» в матче 26-го тура итальянской Серии А дома сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1). Пока команда Пиоли располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

В текущем сезоне Леау провел 34 матча во всех клубных турнирах, в которых забил девять мячей и сделал десять результативных передач.

Пиоли не понимает, что происходит с Леау - на тренировках форвард демонстрирует сумасшедшую форму
«Милан» снова потерял очки в чемпионате Италии.
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