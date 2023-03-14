Индзаги уважает, но не боится «Порту» накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Мы знаем, что будем играть с сильной командой. Это полноценная команда, в которой есть качество и количество, хорошие нападающие и сильные защитники. Мы также знаем, что «Порту» доставил неприятности многим итальянским клубам, но мы подготовились наилучшим образом, наблюдая за ними, но и прежде всего за собой», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «нерадзурри».

Напомним, встреча пройдет 14 марта в Португалии. Начало в 23.00 по московскому времени.

В первом матче итальянский клуб одержал победу с минимальным преимуществом (1:0).