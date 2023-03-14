Азар признался, что он не разговаривает с Анчелотти, но не думает об уходе из «Реала»

Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар заявил, что не собирается покидать команду, несмотря на натянутые отношения с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти.

«Все, о чем я думаю, это футбол. Поэтому я даже не думаю об уходе. Мне нужно только игровое время.

Между нами с Анчелотти есть уважение. Но я не собираюсь говорить, что мы разговариваем друг с другом, потому что мы этого не делаем. Даже если он не выпустит меня в следующем матче, я должен уважать такого парня, как Карло Анчелотти. Из-за того, что он представляет для футбола, чего он добился в своей карьере», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, в текущем сезоне бельгиец провел всего семь матчей во всех клубных турнирах, в которых забил один мяч.