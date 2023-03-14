Генич оценил работу Каманцева на посту главы Судейского департамента РФС

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе главы Судейского департамента РФС Павла Каманцева, а также оценил уровень судейства в РПЛ.

«Каманцев сам в прошлом не судья. У него юридическое образование, он управленец. Его задача в том, чтобы судьи ни в чем не нуждались, чтобы их труд был достаточно хорошо оплачен. Сейчас арбитрам подняли зарплату, и они стали еще хуже судить. Каманцев не может рассказать судьям, по какой системе и трактовкам им надо работать, где свистеть, а где не надо. У него управленческие задачи. Рядом с ним есть люди, которые ответственны за вышеперечисленные требования», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Напомним, Каманцев возглавил департамент в 2022 году после отъезда из России бывшего руководителя российских судей Витора Перейры.

С возобновлением сезона в РПЛ количество спорных решений арбитров в матчах снова растет, клубы часто подают жалобы на те или иные действия рефери.